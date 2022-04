Trento, Vigili del Fuoco permanenti minacciano lo sciopero: blocco ferie e permessi per il concerto del 20 maggio

Nonostante le lunghe discussioni al tavolo dei sindacati, non sono state trovate soluzioni alle numerose criticità della Caserma, tra cui il blocco ferie, permessi e recuperi in concomitanza del concerto di Vasco del 20 maggio.

“I Vigili del Fuoco di Trento sono sul piede di guerra” dicono i sindacati aggiungendo: “è inaccettabile che alla vista del grande evento che si terrà il prossimo 20 maggio all’area San Vincenzo (concerto di Vasco Rossi) siano stati bloccati per almeno due settimane ferie, permessi e recuperi: tutti in servizio non per garantire la sicurezza di chi parteciperà al concerto, ma per intervenire nell’allestimento dell’area”.

Questa è la denuncia di tutto il personale che da anni si occupa di garantire la sicurezza sul territorio trentino e che oggi, minaccia lo sciopero perché ritiene di non essere in grado di rispondere al meglio in caso di emergenze. A questo si aggiunge, anche una debole situazione contrattuale, mezzi che scarseggiano, orari che cambiano e poca sicurezza del personale negli interventi. Un insieme fattori che sta portando alla mobilitazione del personale e che potrebbe precedere un eventuale sciopero.

