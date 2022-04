Trento, incidente tra due auto in A22: viabilità bloccata per due chilometri

Poco prima delle 13.00, è scattato l’allarme per un altro incidente a Trento che sta provocando code e traffico, questa volta in A22. Stando alle prime informazioni, l’incidente avrebbe coinvolto due vetture tra il casello di Trento centro e Trento sud, alla galleria di Piedicastello in direzione Modena.

Sul posto, sono immediatamente intervenuti, i Vigili del Fuoco permanenti di Trento, gli addetti dell’A22 e un’ambulanza, con l’auto medica che hanno soccorso due persone trasportate in codice rosso al Santa Chiara.

Le operazioni dei soccorritori sono ancora in corso. Per questo, sono molti i disagi alla viabilità, con code e rallentamenti per circa due chilometri sulla carreggiata verso Modena.

