Tragico scontro frontale tra una vettura e un camion, muore una ragazza 21 enne

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di ieri lunedì 11 aprile intorno alle 14.30 sulla strada 42 del Tonale in Valcamonica nel territorio comunale di Ceto nei presso nello svincolo che porta nel centro abitato.

Per cause in corso di accertamento, una 21 enne bergamasca ha perso il controllo della propria vettura fiat 500 finendo di schianto contro un camion condotto da un 46 enne friulano che stava procedendo regolarmente nella corsia opposta.

L’ impatto – come hanno riferito i numerosi automobilisti che hanno assistito all’incidente – è stato devastante, nonostante il disperato tentativo dell’autista di evitare la fiat 500 buttandosi a destra contro il guard rail.

In pochi minuti sul posto sono giunti i mezzi di Areu con ambulanza e l’auto medica che hanno tentato di prestare i soccorsi alla giovane ragazza rimasta incastrata.

Sul posto per cercare di liberare la ragazza dalle lamiere contorte dell’auto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Breno con l’utilizzo delle cesoie divaricatrici.

I sanitari purtroppo hanno potuto solo constatare il decesso della 21 enne, Ilaria Santini residente a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo. Illeso ma sotto choc l’autista 46 enne che è stato visitato sul posto dai sanitari.

Per accertare la dinamica dello scontro e raccogliere le testimonianze la pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Darfo Boario Terme. Il traffico è rimasto bloccato a lungo in entrambe le careggiate fino al tardo pomeriggio.