Terribile sparatoria alla stazione di Brooklyn, almeno 13 i feriti: sospetto atto terroristico

Questa mattina verso le 8.30, all’interno della stazione metropolitana di Sunset Park a Brooklyn, almeno 13 persone sono rimaste ferite a causa di una sparatoria.

L’postesi e la paura è che si tratti di terrorismo, per questo in città sono stati dispiegati gli agenti antiterrorismo. Il sospettato del folle gesto, sarebbe un afroamericano vestito come un dipendente della Metropolitan Trasportation Autority e questo gli avrebbe permesso di confondersi perfettamente e scappare.

Secondo le prime testimonianze, l’uomo avrebbe lanciato del fumogeno per distrarre le persone presenti per poi aprire il fuoco senza motivo sulla folla. Dal web moltissime le immagini che mostrano persone sanguinanti, sedute ai margini della stazione in attesa dei soccorsi. Il dipartimento di polizia di New York ha chiesto ai cittadini di evitare l’area dell’aggressione ed è stato lanciato l’allarme anche nelle scuole vicino.

Pubblicità Pubblicità