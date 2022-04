Samantha Cristoforetti torna nello spazio: “Nessun problema con amici e colleghi russi”

Tra meno di 10 giorni, l’astronauta trentina Samantha Cristoforetti tornerà nello spazio. Il lancio è previsto per il 21 aprile, dove la Cristoforetti raggiugerà la Stazione Spaziale Internazionale a bordo della navicella spaziale Crew Dragon di Space X.

Astrosamantha che in questa missione ricoprirà il ruolo responsabile del segmento euro -americano, si espone anche sulle presunte conseguenze dell’invasione russa sulle attività della stazione spaziale: “Voglio rassicurare tutti che sulla stazione spaziale la crew sta lavorando bene e le persone non sono solo colleghi, ma amici e sarà così anche per noi. Sappiamo che sulla Terra c’è un conflitto e siamo devastati. Noi abbiamo però la responsabilità di continuare le nostre attività”.

Cristoforetti ha poi tenuto a ribadire che tra i colleghi c’è uno spirito di amicizia e di lavoro, sottolineando in particolare, il legame di amicizia che unisce lei con i suoi colleghi russi, aggiungendo: “L’Iss sarà sempre un esempio di pace e cooperazione”.

Pubblicità Pubblicità