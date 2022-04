Rubano uova di Pasqua: fermata a Bassano una famiglia di Borgo

Una famiglia di Borgo Valsugana, composta da madre 55 anni, figlio di 27 e la sua fidanzata, di appena 18, sono stati bloccati dalla polizia mentre rubavano sei uova di Pasqua in un centro commerciale a Bassano del Grappa.

Il trio, era stato notato per il particolare fare, tanto da insospettire gli agenti di polizia che li hanno fermati con un carrello pieno di merce e sei uova di Pasqua dal valore di circa novanta euro.

Nonostante, in un primo momento la ragazza più giovane abbia negato più volte di conoscere i due compagni di spesa, alla fine sarebbe stata lei ad ammettere il reato.

La madre e il figlio, già noti alle forze dell’ordine, hanno mostrato il documento fiscale, chiesto dalle forze dell’ordine, mentre la ragazza, precedentemente incensurata, non è stata in grado di giustificare l’acquisto delle uova pasquali. Successivamente, dal controllo delle telecamere interne è poi emersa l’effettiva responsabilità della giovane nel furto, ma con il concorso del fidanzato e della madre di lui.

Non essendo legata da vincoli di parentela, la ragazza diciottenne è stata accompagnata al Commissariato con la denunciata per furto aggravato, ma anche madre e figlio sono stati indagati per lo stesso reato. Per loro, il questore di Vicenza, ha emesso a carico di tutti tre anche il foglio di via dal comune di Bassano, con divieto di ritorno per tre anni.

