Notte di follia a Rovereto, devastati i tavolini della pasticceria Andreatta – IL VIDEO

Vandali in azione e nuova notte di follia a Rovereto in via Scuole, dove sono stati devastati tutti i tavolini della Pasticceria Andreatta.

Il brutto episodio è successo alcuni giorni fa ma grazie ad un video è emerso solo ora.

Secondo una prima parziale ricostruzione e alcune testimonianze, a commettere il gesto sarebbero stati 3 giovani, due stranieri e uno italiano. A tarda notte i vandali si sono accaniti senza nessuna motivazione contro tavoli e sedie dell’esercizio pubblico gettandoli in mezzo alla strada.

Mentre stavano distruggendo tavolini e sedie i 3 sono stati ripresi dal titolare del Bar Perbacco, ubicato di fronte, che in quel momento stava facendo le pulizie prima della chiusura.

I 3 allora non contenti si sono scagliati sulla sua autovettura provocando 2 mila euro di danni. Il titolare a questo punto ha deciso di chiudersi dentro il locale in attesa dell’arrivo dei Carabinieri.

I militari arrivati subito sul posto però non hanno potuto che constatare i vandalismi compiuti dai ragazzi che nel frattempo erano fuggiti. Grazie alle testimonianze i tre, in forte stato di alterazione dovuto probabilmente ad una miscela di alcool e droghe, sono stati individuati e denunciati. Un altro grave episodio di teppismo nella città della Quercia che dimostra come ormai il degrado e la criminalità non facciano sconti a nessuno. (clicca qui per vedere il video integrale)

