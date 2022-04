Muti. Al via la rassegna teatrale di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne

Rassegna teatrale di sensibilizzazione e informazione sulla violenza contro le donne. Il primo appuntamento sarà con “Muti” mercoledì 13 aprile alle 20.30 al Teatro Sanbàpolis di Trento.

La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani che discende dalle disuguaglianze e dalle discriminazioni basate sul genere ancora molto diffuse nel mondo. Per favorire la diffusione di una cultura di giustizia e equità nei confronti delle donne ogni anno il Comitato unico di garanzia (Cug) dell’Università di Trento organizza un’iniziativa di sensibilizzazione e informazione mirata alla prevenzione e al contrasto nei confronti di questo fenomeno.

Performance teatrali che utilizzano linguaggi differenti per parlare di violenza, amore morboso, relazione uomo-donna dal punto di vista femminile, personaggi femminili nell’opera, donne nella scienza.

Quest’anno il Cug di UniTrento, in collaborazione con l’Opera Universitaria e con l’Associazione Giardino delle Arti, propone il ciclo di spettacoli teatrali “Donne-D“, una serie di rappresentazioni sul tema della violenza di genere.

Il primo appuntamento sarà mercoledì 13 aprile alle 20.30 al Teatro Sanbàpolis (Via della Malpensada 88, Trento), quando andrà in scena “Muti“, rappresentazione organizzata dal gruppo teatrale “Le Mosche Teatro“, con Fabio Ghidotti, Paolo Petrò e Fabrizio Plebani, per la regia di Silvia Briozzo. Lo spettacolo è sconsigliato ai minori di 16 anni.

Per la prima volta ci saranno tre uomini che interpretano la violenza sulle donne, anche utilizzando un linguaggio forte e irriverente. Che commentano: «Un difficile esperimento. Mettere tre uomini allo specchio. Mettergli un microfono alla bocca e farli parlare. Di fatica, incompletezza, disequilibri. Parlare di donne, di desideri, di tenerezza. Parlare di pregiudizi, di offese, di essere maschi. Ci siamo presi un bel rischio. Era ora».

A questo primo appuntamento farà seguito, venerdì 13 maggio, sempre alle 20.30 al Teatro Sanbàpolis, “Il giuoco delle parti“, di Luigi Pirandello, del gruppo teatrale “La betulla“, con Nicola del Bono, Paola Sembeni, Pino Navarretta e Andrea Albertini e i tangueri Laura Bressi e Silvano Lughignani. L’adattamento e la regia sono di Bruno Frusca, l’audio e le luci sono di Piero Camin.

Agli incontri di questa primavera faranno seguito altri due spettacoli, nel prossimo autunno. L’ingresso a entrambi gli eventi è gratuito, ma è necessaria la prenotazione online.