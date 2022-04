Lavis, approvato il bilancio comunale da quasi 24 milioni di euro

Con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dei Gruppi di minoranza è stato approvato nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Lavis il bilancio del Comune 2022-2024.

Un bilancio che pareggia a 23.915.527,38 euro, di cui 10.122.863,80 euro per spese di investimento.

In apertura di seduta il sindaco Andrea Brugnara ha illustrato il bilancio, soffermandosi in particolare sulla situazione sanitaria e geopolitica globale che sta avendo riflessi molto forti anche sul Comune di Lavis.

Se la situazione Covid sembra per ora sotto controllo – nonostante siano ancora molti i casi di positività riscontrati – la ripresa economica prima e la guerra in Ucraina poi hanno determinato un forte aumento dei costi delle materie prima e dell’energia.

«Questo si riflette sia sulla parte degli investimenti, con un aumento del costo delle opere pubbliche anche in corso d’opera, sia sulla parte corrente, a causa dei forti aumenti delle spese per illuminazione ma soprattutto riscaldamento, con aumenti vicini all’80% – è stato spiegato durante la riunione del Consiglio –. Per far fronte a questi aumenti si è reso necessario aumentare la dotazione di spesa a ciò destinata e lo stanziamento dei fondi di riserva. L’obiettivo di medio periodo dell’Amministrazione rimane però la riduzione dei consumi e la produzione di una quota sempre maggiore di energia da fonti rinnovabili, anche attraverso specifici finanziamenti».

Per quanto riguarda l’organizzazione del Comune, invece, nel corso del 2022 ci saranno nuovi pensionamenti a cui seguirà l’assunzione di nuove figure di personale. Sarà potenziato il Corpo di Polizia Locale Avisio, con l’assunzione di due nuovi agenti e l’individuazione di un vicecomandante.

Continuerà poi il percorso di digitalizzazione dei servizi pubblici e la dematerializzazione dell’archivio dell’edilizia privata, così da garantire ai cittadini un accesso più facile e rendere i servizi pubblici più efficaci.

«Per la parte di spesa corrente, grande attenzione e risorse saranno destinate ai servizi sociali e di conciliazione famigliare, alle politiche culturali, sportive e associative – è stato specificato –. Il Covid ha cambiato il volto delle nostre comunità, acuito situazioni di marginalità, indebolito i legami sociali. Per questo è intenzione della Giunta fare il possibile per riattivare la partecipazione dei cittadini, prendersi cura di chi è uscito indebolito dalla pandemia e rafforzare i processi di coesione ed inclusione sociale. Per fare questo la Giunta intende continuare a puntare sulla cultura, sullo sport, sulle politiche familiari, scolastiche, sociali e assistenziali e sulla valorizzazione dei beni comuni, a cominciare da quelli ambientali e dall’animazione sociale ed economica dei centri abitati».

Per quanto riguarda le spese di investimento vengono confermate a bilancio le principali opere già previste, tra cui in primis la scuola di Pressano (i cui lavori sono in fase di ultimazione) la nuova piscina comunale (i cui lavori sono stati appaltati e partiranno nelle prossime settimane) la realizzazione del nuovo asilo nido dei Felti e la manutenzione di Palazzo Maffei, anche questi in partenza.

Maggiori risorse sono state previste per la manutenzione e l’ampliamento del municipio, l’informatizzazione dei servizi comunali, la manutenzione straordinaria degli edifici pubblici, il potenziamento del cantiere comunale e della centrale di polizia locale, l’acquisto di un nuovo mezzo per la polizia locale, la manutenzione dei cimiteri e l’efficientamento della rete dell’illuminazione pubblica e di acquedotto.

Grande attenzione in termini di risorse è stata riservata al patrimonio edilizio scolastico, con la manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia di via dei Colli, l’acquisto degli arredi per la nuova scuola di Pressano e nuovi interventi di efficientamento per la scuola dell’infanzia dei Felti.

Per quanto riguarda le strutture sportive, oltre a piscina e palestra di Pressano, sarà a breve rinnovata l’illuminazione dei campi da tennis e realizzato un bike park in via Cembra, mentre per quanto riguarda la struttura di Via Mazzini si sta verificando la possibilità di accedere ad un contributo PNRR in assenza del quale si procederà alla rigenerazione del compendio esistente.

«Grandi risorse sono state riservate anche al verde pubblico e in particolare alla manutenzione straordinaria dei parchi pubblici e delle aree gioco e al completamento del sentiero Avisio-Doss Paion e dell’accesso all’Avisio da Piazza Loreto – è stato ricordato in conclusione –. Infine, ingenti risorse sono state destinate agli investimenti in progettazione e realizzazione di opere stradali, con un corposo programma di rinnovo degli asfalti e manutenzione stradale diffusa oltre all’ampliamento della rete dei percorsi ciclopedonali comunali».