Incidente fra due macchine e un camion: rallentamenti lungo la tangenziale di Trento in direzione nord

E’ avvenuto nella mattinata di oggi martedì 12 aprile a Trento lungo la tangenziale un incidente che ha visto coinvolti tre mezzi. Si trattava di due macchine ed un camion. Le dinamiche di quanto avvenuto non sono ancora note.

E’ successo in tangenziale poco dopo l’uscita 8 in direzione Nord. Sul posto sono arrivati i carabinieri per la ricostruzione e per il ripristino della viabilità.

Secondo le prime informazioni non ci sarebbero stati feriti. Nessuna delle persone coinvolte è rimasta incastrata. Sulla strada l’incidente avrebbe però causato alcuni rallentamenti.

