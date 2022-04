Giovedì 14 termina la prima fase dei lavori in via San Martino

Entro giovedì 14 aprile si concluderà la prima fase dei lavori di riqualificazione di via San Martino che hanno interessato il tratto tra largo Nazario Sauro e il civico 8, all’altezza della farmacia.

I lavori saranno sospesi per i giorni festivi fino al martedì successivo alla Pasqua e in questo arco temporale la viabilità sarà ripristinata come sempre a senso unico verso sud con ingresso da largo Nazario Sauro.

Alla ripresa dei lavori, il 19 aprile, l’accesso alla strada sarà consentito da nord a doppio senso di marcia solo per residenti e frontisti. I lavori ripartiranno da via Torre d’Augusto dove nei primi giorni la viabilità sarà consentita a traffico alternato su metà sede stradale.

