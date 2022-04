Dopo oltre due anni la sede del Circolo Anziani di Ton ha riaperto le porte

Finalmente si torna a giocare alle carte, a fare quattro chiacchiere e a trascorrere piacevoli momenti in compagnia nella sede del Circolo Anziani di Ton.

Dopo due anni in cui il virus l’ha fatta da padrone, infatti, le porte della struttura che accoglie gli anziani di Ton si sono riaperte. Per la gioia e la soddisfazione di tanti associati e amici. E in primis del presidente Valentino Paternoster.

«Anche nei periodi di allentamento delle restrizioni abbiamo preferito tenere chiusa la sede per evitare ogni rischio, alla luce anche del fatto che la nostra fascia d’età è quella più fragile – spiega il presidente –. In questi due anni abbiamo organizzato solamente iniziative di supporto nei momenti più complicati della pandemia. Per quanto riguarda la sede, invece, ne abbiamo approfittato per darle una pulita e una sistemata».

La sede sarà ora a disposizione ogni giovedì sera e domenica pomeriggio dei 150 associati del Circolo Anziani di Ton provenienti da ogni parte del Comune, con qualcuno anche da fuori.

L’idea, poi, è di poter organizzare delle proposte all’aria aperta e alcune gite, magari in qualche città d’arte, oltre a dei piacevoli momenti conviviali.

La gioia di potersi finalmente ritrovare in compagnia è stata condivisa anche dal sindaco di Ton Ivan Battan e dalla vicesindaca Orietta Viola, che non sono voluti mancare al momento particolarmente significativo della riapertura della sede.

«Per noi è una grande soddisfazione rivedere il Circolo Anziani animarsi – commenta il primo cittadino –. Dopo tanto tempo è fondamentale che torni l’aggregazione tra le persone, con l’auspicio che si possa proseguire su questa strada nella massima tranquillità. Come amministrazione siamo sempre disponibili ad accogliere e supportare le proposte che vengono dagli anziani, ma anche dai giovani e da tutti i residenti».