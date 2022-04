Arrivati 350 studenti ucraini nelle scuole trentine: ottima integrazione ma c’è lo scoglio della lingua

Gli studenti e gli scolari arrivati in provincia dall’Ucraina ed accolti nelle scuole d’infanzia e negli istituti scolastici fino ad ora sono 350.

L’accoglienza sta in ogni caso procedendo anche grazie all’apertura e all’accoglienza trentina.

Sarebbero 296 gli studenti ucraini delle scuole primarie e secondarie di secondo grado. I bambini accolti nelle scuole d’infanzia sono invece 50.

Pubblicità Pubblicità

Per quanto riguarda l’integrazione non sembrerebbero esserci particolari difficoltà se non dal punto di vista della lingua.

In ogni caso i laboratori di lingua degli istituti stanno aiutando gli ucraini. Anche i loro connazionali già presenti da tempo sul posto stanno facendo da “mediatori”.

Molto più semplice è la situazione dei ragazzi che si sono ricongiunti a dei famigliari che vivevano già qui in Italia. Loro stanno imparando la lingua molto più velocemente.

Pubblicità Pubblicità



Coloro i quali non avevano alcun appoggio sul territorio invece stanno facendo più fatica ma i loro sforzi stanno già dando i loro frutti.

Nelle classi non ci sono difficoltà per quanto riguarda l’accoglienza degli altri studenti. Il clima sembra essere sereno e non sono per ora emerse problematiche di alcun genere.