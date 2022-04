Anticipate alle APSP le risorse per l’adeguamento dei contratti

Sono in corso di liquidazione i primi 3.936.036,64 euro relativi all’adeguamento del rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio 2016/2018 e per il riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale, area non dirigenziale, per il personale delle Azienda pubbliche per i Servizi alla Persona.

“Il sistema delle Rsa trentine è stato fortemente provato dalla pandemia – commenta l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana -, proprio pochi giorni fa abbiamo stabilito i criteri di concessione dei contributi straordinari, pari a 10 milioni di euro, da assegnare alle Rsa pubbliche e private per sostenere i bilanci messi sotto pressione dal Covid.

Va nella stessa direzione questo provvedimento, con il quale si imposta una programmazione quadrimestrale per liquidare i rimborsi degli oneri contrattuali”

Nel dettaglio le risorse complessive, pari a 11.808.110,00 euro, saranno liquidate alle 43 APSP trentine con la seguente tempistica:

euro 3.936.036,64 entro il mese di aprile 2022;

euro 3.936.036,64 entro il mese di agosto 2022;

euro 3.936.036,72 entro il mese di dicembre 2022.

Entro aprile 2023 verrà effettuato il conguaglio degli importi 2022 effettivamente spettanti.

