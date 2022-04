Allo Zandonai con il Corpo bandistico di Lizzana

Il Corpo Bandistico don G.Pederzini di Lizzana con majorettes, è pronto a ripartire con la stagione concertistica, sul palco del Teatro Zandonai, con i tradizionali Concerto di inizio anno, che a gennaio erano stati rinviati.

Un doppio appuntamento atteso da più di due anni che vedrà il gruppo impegnato in un repertorio tutto rinnovato, ispirato quest’anno alle sonorità dell’America centrale e del Nord, per proseguire il giro del mondo musicale intrapreso dal 2019.

Ospite d’eccezione, il musicista Stefano Conzatti, per quarant’anni primo clarinetto dell’Arena di Verona e che proprio nel Corpo Bandistico di Lizzana ha mosso i primi passi, appassionandosi alla musica.

Sarà inoltre una nuova occasione per raccogliere fondi a favore di #staicalmati, progetto per la scuola di Santa Bakhita in Ghana nato nel 2016 in ricordo del giovane musicista Andrea Gatti.

Musicisti e majorettes, diretti rispettivamente dal M° Andrea Loss e Valentina Maino, vi aspettano quindi venerdì 28 alle 20.30 e sabato 30 aprile alle 17.30 al Teatro Zandonai.

Entrata gratuita ma prenotazione consigliata all’indirizzo segreteria@bandalizzana.it o al numero 340-0851783 (anche Whatsapp). Obbligatorio Green pass rafforzato e mascherina FFP2.

