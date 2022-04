Vallagarina: allarme per un furgoncino che prova ad adescare i bambini fuori dalle scuole

“Ieri mattina ore 7:15/7:20 un furgone bianco con a bordo un uomo ha avvicinato mia figlia 12enne alla fermata dell’autobus di fronte al bancomat invitandola a salire.

Al suo “No” le ha detto che sarebbe sceso e l’avrebbe “buttata dentro”.

A quel punto vista la presenza della gru e relativo restringimento della strada, una macchina dietro al furgone, suonando il clacson l’ha fatto andar via” E’ questo il post che sta circolando sui social nelle ultime ore nel quale si denuncia il gravissimo fatto avvenuto a Chizzola.

Pubblicità Pubblicità

I carabinieri stanno indagando riguardo la vicenda anche se gli elementi su cui basare le ricerche sono pochi.

Si conosce solamente il colore del furgone, bianco, e si sa che l’autista aveva dai 40 ai 50 anni ed era uno straniero. Secondo quanto detto dalla bambina che stava per essere rapita era di carnagione olivastra.

Fortunatamente sul posto è arrivata un’altra automobile che ha costretto il conducente del furgoncino ad avanzare.

Pubblicità Pubblicità



La 12enne successivamente è salita sull’autobus ed è andata a scuola. In classe ha raccontato l’accaduto al professore il quale ha chiamato la preside.

Pubblicità Pubblicità

La dirigente ha allora contattato i genitori della 12enne. La vicenda ha destato molta preoccupazione negli abitanti di Chizzola e anche nei paesi circostanti.

Il post del padre della bambina è infatti stato condiviso da decine di gruppi e persone. Ma non è tutto perché ci sono state anche altre segnalazioni riguardo al furgoncino.

Su un gruppo un altro padre scrive: “Mia figlia 13enne mi ha detto che a Lizzana davanti alle scuole medie, ogni tanto passa un furgoncino bianco con posti a sedere dietro e chiede ai bambini che aspettano l’autobus se vogliono un passaggio per Marco.

Volevo capire se era lo stesso. In ogni caso farò segnalazione anche io”. La questione si fa sospetta e preoccupante. Poi ancora, una mamma scrive:”Ho parlato con mia figlia tredicenne che si è confrontata con le amiche.

Una le ha detto che è successa una cosa simile circa una settimana fa alla fermata in Via Manzoni. Erano in tre, ma nessuna è salita”.

Le segnalazioni provengono infatti anche da Rovereto e persino da Cognola: “Anche a Cognola è successo venerdì. Qualcuno di voi ha visto la targa o il colore di questo furgoncino? Forse sono le stesse persone”.

I militari dell’arma di Ala sono comunque all’opera e stanno cercando di diradare la nebbia che aleggia intorno a questa vicenda intensificando anche i controlli nelle fermate e nelle scuole.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità