Utero in Affitto. Pro Vita & Famiglia: «L’Italia prenda esempio dalla Spagna. Diventi reato universale»

In Spagna i giudici della Corte Suprema hanno stabilito, con una sentenza votata all’unanimità, di considerare nulli i contratti di gravidanza per l’utero in affitto poiché, secondo il giudizio dei togati spagnoli, «violano i diritti fondamentali della donna gestante e del neonato. E, a fronte di “fatti consumati”, il riconoscimento della relazione materno-filiale della madre non biologica può avvenire solo mediante l’adozione».

Una decisione dura e che non lascia spazio ad interpretazioni e che ha ricevuto l’approvazione del mondo pro life italiano. Subito, infatti, sono arrivate le dichiarazioni della onlus Pro Vita & Famiglia. «Bene ha fatto la Corte Suprema Spagnola a sancire la barbara pratica dell’utero in affitto come contraria alla dignità umana e annullando così i “contratti” sottoscritti all’estero», ha dichiarato Jacopo Coghe, portavoce dell’associazione. «La maternità surrogata viola i diritti fondamentali delle donne, sfruttate e usate per sfornare figli, e dei bambini, considerati oggetti del desiderio da acquistare come al supermercato. L’Italia, dove la pratica è già illegale, prenda esempio da questa sentenza per rendere l’utero in affitto reato universale e per considerare illegale le trascrizioni dei bambini nati all’estero con questa pratica disumana. Infine – ha concluso Coghe – ma non meno importante, venga bloccata la Fiera “Un sogno chiamato bebè”, in programma a Milano il prossimo 21 e 22 maggio, organizzato dall’ente che, con la stessa iniziativa, ha promosso l’utero in affitto nel 2021 a Parigi, Berlino, Colonia e Monaco».