Torna l’incubo orso in Trentino: a Campodenno M62 tenta di entrare in una casa

Nella notte scorsa l’orso M62 ha predato delle galline a Lover e ha tentato di entrare, rompendo due finestre, in un locale adibito a dispensa al piano terra di una casa abitata a maso Testoni, nel Comune di Campodenno. Il proprietario si è accorto questa mattina dei danni e ha avvisato il sindaco di Campodenno, manifestando la propria preoccupazione.

La Provincia autonoma di Trento, che da tempo attraverso il Corpo forestale sta monitorando l’orso, già radiocollarato, segue con attenzione l’evolversi della situazione e ha informato subito l’Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Come previsto dalla norma provinciale sulla gestione dei grandi carnivori, al fine di mantenere costante l’informazione per eventuali provvedimenti da assumere per la gestione dell’animale, come già avvenuto lo scorso anno, nelle zone a ridosso delle abitazioni in cui si muove in questi giorni.

