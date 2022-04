Riva del Garda: riaperta la ferrata dell’Amicizia

Chiuso a metà dicembre per lavori di verifica e di manutenzione, è stato riaperto il sentiero n° O404B, via ferrata dell’Amicizia, sul monte Rocchetta.

Nel corso della stagione 2021 il tracciato non era agibile in conseguenza alla chiusura dei sentieri soprastanti Riva del Garda, dovuta alla realizzazione di un’opera pubblica.

Da parte della Sat (che ha in carico la manutenzione del sentieri montani) non è stato quindi possibile verificare l’agibilità della via ferrata, con particolare riguardo allo stato di manutenzione delle attrezzature fisse. Inoltre, era comunque in programma un intervento di completa ristrutturazione delle attrezzature, che per essere eseguito in sicurezza necessitava della chiusura del transito. Terminati i lavori e le verifiche, con ordinanza dell’11 aprile 2022 il sindaco Cristina Santi ha quindi stabilito la revoca della precedente ordinanza di chiusura.

