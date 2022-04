Progetto #SicurezzaVera, gli interventi degli assessori alla salute e al commercio

“L’iniziativa #sicurezzaVera rappresenta una importante opportunità per rispondere concretamente a un tema come quello della sicurezza delle donne.

Per raggiungere questo obiettivo serve che tutti i pubblici esercizi, che sono ben diffusi in Trentino, sappiano essere sentinelle del territorio, non solo in montagna ma anche in città, per confermare che questo tema è considerato con attenzione e cura nel nostro territorio e testimoniare anche all’esterno che il Trentino è un territorio sicuro e attento alla sicurezza delle donne“.

Lo ha detto l’assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia autonoma di Trento Roberto Failoni durante la conferenza stampa di presentazione di “#sicurezzaVera.

Pubblicità Pubblicità

I pubblici esercizi come presìdi di legalità contro la violenza di genere“, il progetto di Fipe, la Federazione italiana dei pubblici esercizi aderente a Confcommercio, in provincia rappresentata dall’Associazione pubblici esercizi e dall’Associazione Ristoratori.

L’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana ha chiarito come “il messaggio che lancia questa iniziativa è molto importante. Da un lato mette in evidenza come sia fondamentale che tutte le istituzioni si alleino per contrastare la violenza di genere.

Dall’altro chiarisce come se la comunità tutta fa squadra attorno alle donne che vivono problemi come quello della violenza di genere, dà loro il coraggio di denunciare e di uscire da una situazione tragica.

Pubblicità Pubblicità



Spesso le donne infatti si sentono sole quando vivono questa tragedia e hanno paura di uscire allo scoperto.

E’ fondamentale far sentire loro che la comunità è loro vicina e questa iniziativa con il coinvolgimento dei pubblici esercizi va proprio in questa direzione”.

Qui l’intervista al Questore di Trento Alberto Francini. Qui l’intervista alla Presidente di gruppo donne imprenditrici Fipe, Valentina Picca Bianchi.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità