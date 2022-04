Ossana: approvato il progetto di riqualificazione del teatro-biblioteca a Fucine

Il teatro-biblioteca di Fucine sta per rifarsi il look.

Il Consiglio comunale di Ossana ha infatti approvato il progetto preliminare di riqualificazione energetica della struttura e degli spazi esterni. Il costo complessivo preventivato è di circa un milione e 200 mila euro, suddivisibili in tre lotti funzionali e temporali.

«La volontà principale dell’amministrazione – fa sapere la sindaca Laura Marinelli – è quella di dare alla frazione di Fucine un luogo di incontro ben identificabile che sostituisca la piazza attuale, utilizzata ormai più come parcheggio che come spazio della socialità, sulla quale convergono o si incrociano diversi accessi carrabili: un’area che non favorisce l’incontro in sicurezza».

Il progetto si concentra sulla ristrutturazione e riqualificazione dell’edificio e del limitrofo spazio aperto attualmente destinato a parco giochi, identificato catastalmente come pertinenza esterna del bocciodromo. Il Comune ha inoltre acquisito la proprietà dell’autorimessa con copertura a terrazzo.

L’intervento sull’edificio teatro‐biblioteca trae spunto dalla necessità di una riqualificazione energetica complessiva che mira, attraverso interventi puntuali e “di dettaglio”, a una rivisitazione qualitativa e funzionale della struttura.

«L’obiettivo è rendere l’edificio più efficace e attrattivo per la qualità della vita pubblica, farne uno spazio capace di offrire una socialità virtuosa e un luogo dove andare e stare, per essere protagonisti e fruitori delle più varie proposte – aggiunge Marinelli –. Il fil‐rouge del progetto è creare benEssere, favorendo nuove modalità di incontro per e dell’intera comunità».

La presentazione del progetto, con un’accurata illustrazione dell’opera in programma, è disponibile sul sito internet comunale www.comune.ossana.tn.it

