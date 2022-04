Mario Draghi come Ponzio Pilato: «Scegliete voi, la Pace o il Condizionatore acceso?»

Lo immaginate Mario Draghi, nella versione Ponzio Pilato, che chiede al proprio popolo: “e allora, cosa scegliete voi, la Pace o il Condizionatore acceso?”. Chissà la maggioranza degli italiani cosa sceglierebbe. Siamo sicuri che urli, “la Pace!!”?

La Pace è un concetto talmente vasto che se viene messa in pericolo, nessuno va ad additare il Governo. Ma l’ordine di tenere il condizionatore spento in estate, per non parlare dei termosifoni in inverno, vallo a spiegare alla gente.

Lo abbiamo già visto col Covid: due anni fa eravamo un popolo solidale e unito, ci sentivamo eroi nello stare a casa senza uscire, mettevamo la mascherina anche per muoverci dal tinello al bagno per fare pipì, come segno di fiera partecipazione alla lotta contro il virus e sventolavamo le bandiere con la scritta “andrà tutto bene”. Poi è andato tutto male, anzi malissimo e allora è iniziata la guerra di tutti contro tutti.

Nel 2020 aspettavamo i vaccini come il Messìa, come il segno della Grande Liberazione. Poi, quando le preziose pozioni iniettabili sono state a disposizione di tutti, ecco che sono nati i no vax e, anche chi a marzo di due anni fa era tra i più impauriti di fronte al Covid, ha iniziato a gettare la mascherina, come ribellione contro le imposizioni del regime dittatoriale italiano.

Non abbiamo fatto in tempo a goderci al post-pandemia, che è arrivata la guerra in Ucraina. Inizialmente sembrava un fulmine improvviso, che ha colto il mondo occidentale e la Cina alla sprovvista.

Poi ci hanno raccontato, proprio i burattinai del mondo occidentale, che la guerra in Ucraina era prevista da anni. E Nato, Stati Uniti e perfino l’Unione Europea sapevano che Putin mirava all’invasione del paese di Zelensky e che prima o poi lo avrebbe fatto.

Ma nessuno ha mosso un dito. I reggenti del mondo occidentale fischiettavano indifferenti guardando in alto, mentre la Russia affilava i coltelli per penetrare in Ucraina.

La diplomazia, medicina essenziale per prevenire disastri internazionali, è stata usata per affrontare la Superlega di calcio, ma non per impedire ad ogni costo che Putin avviasse un conflitto senza luce in fondo al tunnel.

E adesso ci chiedono se vogliamo la Pace o il Condizionatore acceso. Domanda, ovviamente retorica, a cui verrebbe da far seguire una riposta altrettando retorica: “ma vaff….”

Ma le parole più grottesche sono state quelle di Berlusconi, con una frase che è l’emblema dei tempi attuali, di confusione politico istituzionale: “sono deluso da Putin. Mi è sempre sembrato un uomo di Pace”.

Ecco!! Appunto…



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità