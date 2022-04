I corsi per ausiliari sono una iniziativa di formazione continua

Con riferimento agli articoli apparsi di recente sulle testate giornalistiche locali, relative al corso di 68 ore per ausiliari organizzato da Upipa in collaborazione con Opera Armida Barelli, l’assessore alla salute Stefania Segnana tiene a precisare che si tratta di un’iniziativa di formazione continua rientrante nella programmazione di Upipa, che nulla ha a che vedere con i corsi per Oss che sono attivati in provincia di Trento secondo uno specifico programma approvato dalla Giunta provinciale e che rappresentano l’unica modalità anche per il personale ausiliario di conseguire il relativo attestato di qualifica di Oss.

“L’iniziativa proposta da Upipa, in quanto iniziativa di formazione continua, non ha l’obiettivo di creare una nuova figura, cosa peraltro possibile solo con norma nazionale, ma può eventualmente costituire credito formativo, nell’ambito del corso Oss, qualora il Comitato didattico del corso ne valuti la pertinenza al percorso formativo” afferma l’assessore Segnana.

L’assessore evidenzia inoltre che da anni le indicazioni della Provincia agli enti che gestiscono la formazione dell’Oss, Opera Armida Barelli e Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono di dare priorità nell’accesso ai corsi Oss agli ausiliari già in servizio, al fine di investire in primo luogo nella formazione del personale privo di qualifica già operante nelle strutture sanitarie, socio sanitarie, del terzo settore del territorio e così qualificare il servizio erogato.

Pubblicità Pubblicità