Guerra ucraina, in calo la produzione industriale: pesa l’ombra dell’embargo sul gas russo

Le conseguenze della guerra in Ucraina minacciano la nostra economia e in particolare, la tenuta delle imprese. L’allarme arriva dal centro studi di Confindustria che stima un calo della produzione industriale del 1,5% a marzo, e del 2,9% nel primo trimestre del 2022.

La guerra, infatti, avrebbe pesato sull’impennata delle materie prima, ma anche sulla scarsità di materiale che avevano già segnato l’economia italiana, con una frenata del 3,4% dell’industria a gennaio.

Una situazione destinata a peggiorare nel caso in cui il conflitto dovesse durare a lungo, compromettendo completamente la ripresa post-pandemia. A lanciare l’allarme è Bankitalia, che nel suo bollettino economico ipotizza lo scenario peggiore, ovvero un’interruzione dell’approvvigionamento di gas dalla Russia, in cui stima l’inflazione all’8%, oltre che a una discesa del Pil sia per il 2022 che per il 2023.

Pubblicità Pubblicità

In questo scenario, secondo Bankitalia, il fabbisogno italiano potrebbe essere compensato per circa due quinti entro la fine del 2022 senza intaccare le riserve nazionali. Un obiettivo che potrebbe essere raggiunto aumentando l’import di gas dall’Algeria, di Gnl da Qatar e Stati Uniti, dalla maggiore estrazione dei giacimenti nazionali, oltre che dall’importazione da altri Paesi, diversi dalla Russia.

Sul tema, il Ministro della Transizione ecologica, Cingolani dichiara: “In 24/36 mesi è ragionevole dire che possiamo abbandonare completamente da dipendenza dal gas russo”. Diventa quindi fondamentale prendere velocemente delle decisioni nette e il Governo sembra sempre più intenzionato ad accelerare sulle energie rinnovabili, già dal prossimo Consiglio dei ministri, in cui potrebbero essere sbloccate le autorizzazioni a nuove installazioni.

Pubblicità Pubblicità