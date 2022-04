Guerra, Kiev lancia l’allarme: “Rubate 133 sostanze radioattive da Chernobyl”

La guerra continua e tra i vari attacchi, c’è un nuovo allarme che arriva dall’area di Chernobyl. Le forze russe prima di ritrarsi, avrebbero rubato sostanze radioattive da laboratori di ricerca per portarli in una località ancora sconosciuta.

La notizia, diffusa dall’agenzia statale ucraina per la gestione delle zone di escluse, avrebbe come protagonisti dei soldati russi che entrati in un’area di stoccaggio della base, si sarebbero impossessati di 133 sostanze altamente radioattive.

“Anche una piccola parte di questa attività può essere mortale se gestita in modo non professionale”: ha avvertito l’agenzia aggiungendo che “la posizione delle sostanze rubate è ancora sconosciuta”.

Il nuovo allarme arriva poche ore dopo le parole dell’ingegnere capo dell’operatore nucleare statale ucraino, secondo il quale alcuni soldati russi avrebbero scavato alcune trincee all’interno della foresta rossa. Foresta così soprannominata per le forti radiazioni che ancora oggi rendono questo luogo uno dei più contaminati del mondo.

“Quei soldati devono aspettarsi malattie provocate dalle radiazioni in vari gradi di gravità”: ammette il ministro dell’energia ucraino, che stima meno di un anno di vita a quei soldati.

