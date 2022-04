Elezioni Francia, ballottaggio Macron – Le Pen: in gioco anche il destino dell’Europa

Il duello si ripete, al ballottaggio arrivano Macron e Marine Le Pen, con le proiezioni che assegnano un vantaggio di 4 punti all’attuale capo dell’Eliseo che avrebbe ottenuto il 27,6% dei voti contro il 24,3% della Le Pen.

La partita però, rimane ancora aperta visto che fino al 24 aprile tutto può ancora succedere, anche se gli ultimi sondaggi danno per vincente ancora una volta Macron.

Tutto dipenderà sia da quel 26% che ha deciso di astenersi dal voto, ma anche dal candidato della sinistra radicale, Melenchon che dopo aver quasi sfiorato il ballottaggio, ai suoi elettori dice: ”Neppure un voto dovrà andare alla Le Pen”. Quindi, tutti gli sconfitti, ad eccezione di Zemmour si schierano con Macron che ha invitato i francesi a sbarrare la strada all’ultradestra. Nulla è deciso, cruciale sarà il dibattito dei prossimi giorni.

Insomma, due candidati con due visioni completamente diverse e in gioco c’è anche il destino dell’Europa. Se Macon ribadisce la sua posizione fermamente liberale ed europeista che punta a legare alleanze con le grandi democrazie, Le Pen al contrario, assicura l’indipendenza nazionale, con il controllo dell’immigrazione e sicurezza per tutti. Inoltre, riferendosi all’Unione Europea la candidata di estrema destra ha promesso di “ristabilire la capacità della Francia di decidere per sé stessa”.

Due linee chiare ma diverse e dal significato decisivo per la futura posizione della Francia nell’Europa e nel mondo. Si corre quindi verso il ballottaggio del 24 aprile che deciderà il nuovo capo dell’Eliseo e la linea della Francia nei prossimi anni.

