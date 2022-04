Duplice incidente motociclistico sulle strade del trentino, feriti due centauri

Due incidenti motociclistici hanno caratterizzato il pomeriggio festivo di ieri, domenica 10 aprile, lungo le strade trentine.

Il primo incidente è accaduto intorno alle 15:00 sulla strada provinciale 79 che da Castello Tesino sale verso il Passo Broccon a poca distanza dal passo.

Un centauro 30 enne ha perso il controllo della moto finendo a terra violentemente. In pochi minuti sul posto è giunta una ambulanza dei sanitari del 118 e vista la grave dinamica dell’incidente è stato attivato anche l’elisoccorso partito dalla base di Mattarello e atterrato nelle vicinanze del luogo dell’incidente.

Sul posto per mettere in sicurezza la zona e supportare il personale sanitario le squadre dei vigili del fuoco di Castello Tesino.

Il 30 enne dopo essere stato stabilizzato e stato trasferito al Santa Chiara con alcuni traumi giudicati di media gravità. Le forze dell’ordine si sono occupate dei rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente.

Il secondo incidente motociclistico è accaduto in valle di Cembra lungo la strada statale 612 tra l’abitato di Cembra e Lisignago intorno alle 17:15 , anche in questo caso un centauro 45 enne ha perso il controllo della moto ed è finito rovinosamente a terra.

Dopo l’allarme sul posto è giunta un’ambulanza della Stella Bianca di Cembra, e vista la dinamica è stato fatto alzare l’elisoccorso che ha verricellato l’equipe sanitaria sul luogo dell’incidente.

In supporto le squadre dei vigili del fuoco di Cembra che hanno anche messo in sicurezza la zona e aiutato il personale sanitario. Il centauro 45 enne dopo le prime cure è stato trasferito al Santa Chiara con alcuni politraumi.

Dalle prime informazioni giunte dai sanitari del pronto soccorso ha riportato dei traumi giudicati non gravi. Per i rilievi di legge in questo caso sono intervenuti i carabinieri.

