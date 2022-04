Distrutti nella notte i cartelli ««No Drugs – No droga». Ma Gravante non si perde d’animo e li rimette di nuovo

Arcistufo della situazione di degrado dovuta allo spaccio giorno e notte davanti alla stazione, Gianni Gravante, noto commerciante trentino aveva appeso a tutte le colonne e piloni del passaggio antistante l’entrata della stazione delle corriere delle locandine con scritto «No Drugs – No droga».

Quello che all’inizio voleva solo essere una semplice provocazione in realtà si è trasformato in un’ottima idea, infatti da allora gli spacciatori hanno cambiato zona girando alla larga dalla stazione.

L’iniziativa aveva ricevuto anche il plauso del presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti che era andato di persona a complimentarsi con Gianni Gravante.

Purtroppo nella notte tra sabato e domenica ignoti (ma forse non molto) hanno staccato tutti i cartelli “No spaccio, no drugs” posizionati davanti all’autostazione di Trento.

Gianni Gravante, della Commissione Sicurezza Confcommercio ha provveduto ad attaccarne altri in bella mostra.«Sono amareggiato – ha spiegato Gravante – per tali atti vandalici, ma imperterrito ho deciso di continuare in quella che è stata un’ottima idea. Infatti dopo l’installazione di quei cartelli gli spacciatori si sono spostati altrove, ma è certo che si abbassa la guardia cercheranno di tornare perché la zona è appetibile per lo spaccio».

Se non fosse per la drammaticità della materia verrebbe da pensare alla tela di Penelope, di giorno si fa, la notte si disfa, infatti Gravante durante il giorno affigge i cartelli che vengono puntualmente distrutti la notte. Gravante ha confermato che procederà alla denuncia per danneggiamento in modo che gli inquirenti possano visionare le telecamere di sicurezza ed individuare così i colpevoli.

