Dimessi i due protagonisti della rissa di Vigo Cavedine

Sono stati entrambi dimessi dall’ospedale santa Chiara di Trento i due protagonisti della rissa avvenuta nel tardo pomeriggio dell’8 aprile a Vigo Cavedine.

Per il 30 enne senegalese e il 48 enne la prognosi è di 15 giorni. Entrambi hanno subito ferite con i cocci di una bottiglia, quindi non si tratta di aggressione con il coltello come sembrava in un primo tempo.

Le lesioni quindi non sono gravi e le forze dell’ordine non procederanno d’ufficio alla denuncia. I due in poche parole si sono presi a bottigliate.

Secondo una prima parziale ricorstruzione i due avrebbero litigato in casa e poi il tutto sarebbe finito in una rissa dove probabilmente è spuntato anche un coltello che ha ferito il più anziano dei due che è fuggito in strada chiedendo aiuto.

Non si capisce nemmeno quale sia la relazione fra i due e le motivazioni che abbiano armato il 30 enne senegalese, uno dei 35 stranieri residenti nella frazione.

Le due persone coinvolte nell’aggressione sono ambedue gravate da precedenti di polizia e condannati in passato per spaccio. Il 48enne ha subito anche una recente condanna per maltrattamenti e lesioni.

