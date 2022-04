Cannabis per curare il Covid-19: i risultati di uno studio americano

La cannabis potrebbe rivelarsi un’arma in più per contrastare la diffusione del Covid-19. In base ai risultati ottenuti da uno studio condotto negli Stati Uniti, alcuni composti organici presenti nella canapa sarebbero in grado di agire efficacemente a contrasto di alcune varianti del virus.

La cannabis farmaceutica (identificata dalla sigla FM-2) è acquistabile in farmacia, anche sotto forma di preparazione galenica, esclusivamente dietro prescrizione medica.

Dal 2017, però, non è più la sola cannabis ‘legale’ disponibile nel nostro paese; l’entrata in vigore delle misure per la promozione della filiera produttiva della canapa (Legge n. 242/2016) ha agevolato l’entrata in commercio di una serie di derivati denominati ‘light’, in quanto contraddistinti da un modesto contenuto di THC.

Pubblicità Pubblicità

I prodotti di questo genere sono reperibili nei negozi al dettaglio autorizzati; in alternativa, è possibile optare per la cannabis legale disponibile su Highonlifeweed.com, uno shop online specializzato nella distribuzione di derivati della canapa a ridotto contenuto di THC.

Lo studio e i risultati – Lo studio, denominato “Cannabinoids Block Cellular Entry of SARS-CoV-2 and the Emerging Variants”, è stato condotto da un team di ricercatori della Oregon State University; i risultati sono stati pubblicati dal Journal of Natural Products.

Gli autori dello studio affermano, nell’Abstract, che “nei test per la neutralizzazione del virus, l’acido cannabigerolico e l’acido cannabidiolico prevengono l’infezione delle cellule epiteliali umane da uno pseudo virus che esprime la proteina spike del SARS-CoV-2 e prevengono l’ingresso della SARS-CoV-2”. I due composti, si legge, hanno dimostrato di avere la stessa efficacia sia contro la variante alpha B.1.1.7 sia contro la variante beta B.1.351. Di conseguenza, “questi cannabinoidi, isolati o contenuti negli estratti di canapa, hanno il potenziale di prevenire così come di trattare l’infezione da SARS-CoV-2”.

Pubblicità Pubblicità



Gli scienziati che hanno condotto la ricerca sottolineano come i risultati ottenuti indicano “chiaramente” che il CBDA (l’acido cannabidiolico) e il CBGA (l’acido cannabigerolico) sono entrambi in grado di bloccare l’ingresso del virus all’interno delle cellule umane. Le concentrazioni necessarie a bloccare il 50% del virus sono piuttosto alte, benché “clinicamente sostenibili”. Per esempio, i soggetti che si sono sottoposti volontariamente alla sperimentazione hanno assunto per via orale 0.063 mg/kg di CBDA; dosi molto maggiori (1 mg/kg) sono state somministrate per via orale ad alcuni esemplari di cani beagle, i quali hanno perfettamente tollerato il dosaggio.

Come agiscono i cannabinoidi contro il Covid-19 – Un aspetto importante della ricerca americana è lo studio del meccanismo d’azione degli acidi cannabinoidi rispetto al virus. Secondo alcuni studi precedenti, il CBD (ossia il cannabidiolo) era in grado di attivare il sistema immunitario, così da innescare un’azione inibitoria nei confronti del SARS-CoV-19.

I ricercatori della Oregon State University, invece, hanno scoperto che il CBDA e il CBGA intervengono ad inibire il virus in corrispondenza dell’ingresso all’interno della cellula. “Questi meccanismi” – spiega il report della ricerca – “non sono reciprocamente esclusivi, e resta possibile che cannabinoidi multipli mescolati in modo complesso negli estratti dalle piante possano agire indipendentemente per inibire il SARS-CoV-2 così che, potenzialmente, l’efficacia risulti potenziata rispetto a quella dei composti singoli”.

Cannabis farmaceutica e ‘legale’ – Lo studio sopra citato ha espresso certamente risultati interessanti e incoraggianti, specie per il prossimo futuro. Le formulazioni a base di cannabinoidi potrebbero essere una ulteriore risorsa nella lotta alla pandemia, affiancando i vaccini e altri tipi di farmaci.

La ricerca condotta in Oregon non fa altro che confermare come la cannabis abbia anche concrete potenzialità terapeutiche e farmaceutiche. Non a caso, viene utilizzata già da diversi anni, anche in Italia, per il trattamento di una serie di disturbi e patologie, come gli spasmi involontari connessi alla Sindrome di Tourette oppure le sintomatologie di alcune malattie reumatiche come la fibromialgia, l’artrite e l’osteoartrosi.