A processo Saverio Tateo: in Tribunale presenti anche i genitori di Sara Pedri

Si sta svolgendo nel Tribunale di Trento a porte chiuse il procedimento per maltrattamenti a carico di Saverio Tateo. L’ex primario del reparto di ginecologia a Trento in cui lavorava la dottoressa Sara Pedri sarà in tribunale con i genitori di Sara, scomparsa sul ponte di Mostizzolo il 4 marzo 2021.

Hanno portato la loro testimonianza anche una dottoressa e un’infermiera che hanno confermato il clima di terrore dentro il posto di lavoro.

Riguardo al caso sono state raccolte molte testimonianze. Fra queste anche quelle dei genitori di Sara i quali hanno parlato di un’angoscia perfettamente percepibile nei discorsi con la figlia.

