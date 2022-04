25 aprile, Anpi lancia il manifesto con l’art. 11 della Costituzione: “L’Italia ripudia la guerra”. Si scatenano le polemiche

Dopo le polemiche su quanto successo a Bucha, dall’associazione nazionale dei partigiani italiani, Anpi arriva il manifesto per il prossimo Anniversario della Liberazione, il 25 aprile.

Un’ immagine che raffigura alcuni partigiani con ragazzi e bambini e al centro una scritta che richiama l’art. 11 della Costituzione: “L’Italia ripudia la guerra”.

Con questo manifesto, l’associazione vuole lanciare il suo messaggio rispetto all’attuale situazione internazionale, soprattutto dopo che la stessa Anpi era stata travolta dalle polemiche per le posizioni non troppo rigide sull’atteggiamento russo.

Sul massacro a Bucha infatti, Il comunicato diramato dall’associazione dei partigiani che ha diviso gli iscritti riportava: “L’Anpi lo condanna fermamente, in attesa di una commissione d’inchiesta internazionale guidata dall’Onu e formata da rappresentanti di Paesi neutrali, per appurare cosa davvero è avvenuto, perché è avvenuto, chi sono i responsabili”.

Le polemiche però toccano anche il manifesto per il prossimo 25 aprile, dal contenuto chiaramente pacifista e contestato da chi ricorda che i partigiani una guerra la combatterono per riconquistare la libertà. Oltre al messaggio, fa discutere anche il disegno.

Nel disegno infatti, le bandiere che vengono esposte, mostrano un tricolore in orizzontale anziché in verticale, trasformando la bandiera dell’Italia in quella dell’Ungheria. Insomma, la posizione sulla guerra in Ucraina prima e la presentazione del manifesto poi, starebbero scatenando polemiche e divisi.

