Tragico scontro frontale tra due auto, perdono la vita 3 persone

Il drammatico scontro frontale tra due auto è accaduto sulle strade della Carnia, nel pomeriggio di ieri sabato 9 aprile, pochi minuti dopo le 16:30, sulla strada statale 52 carnica tra i comuni di Tolmezzo e Cavazzo Carnico sul ponte che attraversa il fiume Tagliamento.

Per cause in corso di accertamento due auto, una Saab station wagon e una Fiat 500L, si sono scontrate frontalmente in maniera violentissima facendo rimanere incastrati nelle lamiere contorte le 3 persone che stavano viaggiando sulle auto.

Sulla zona stava imperversando un violento temporale con una pioggia battente. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 e l’auto medica e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso di tutte le persone coinvolte.

Le vittime sono un 46 enne di Tolmezzo Massimiliano Anesi, e la coppia Carlo Lunazzi 74 enne e Maria Dorigo 71 enne, residenti a Tolmezzo.

Sul posto per mettere in sicurezza la zona e estrarre i corpi dalle auto i vigili del fuoco di Tolmezzo. Per accertare la dinamica dell’incidente e raccogliere le numerose testimonianze i carabinieri di Tolmezzo.

La strada è rimasta bloccata in entrambe le direzioni fino al tardo pomeriggio con gravi conseguenze per il traffico.

