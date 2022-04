Tragico schianto moto – fuoristrada: muore un professore 41 enne volontario della Croce Rossa

Il drammatico incidente stradale è accaduto nella serata di ieri sabato 9 aprile, intorno alle 20:00 nella frazione di San Giacomo di Albignasego nel padovano.

Per cause in corso di accertamento una moto kawasaki ZR750 con a bordo un motociclista 41 enne stava transitando lungo via Risorgimento quando all’altezza del semaforo si è scontrata violentemente contro un fuoristrada jeep Mitsubishi Parejo con a bordo un conducente 65 enne. In pochi minuti sul posto sono giunti i soccorsi con un ambulanza del Suem 118 e l’auto medica che hanno immediatamente inziato a prestare i soccorsi alle persone coinvolte.

I sanitari hanno tentato un disperato tentativo di rianimazione del motociclista un 41 enne, ma purtroppo il tentativo è risultato vano, troppo gravi le ferite riportate.

La vitttima è Marco Sanavio 41 enne residente a Cartura, professore di biologia presso l’istituto comprensivo «Due Carrare», nonchè stimato volontario da molti anni della croce rossa di Padova. Ferito anche l’automobilista 65 enne che è stato portato in ospedale per alcune ferite riportate.

Sul posto dopo essere stata avvisata, è arrivata anche la compagna del motociclista e le urla disperate hanno rotto il silenzio spettrale del luogo dell’incidente. La donna ha accusato un malore ed è stata soccorsa da una delle ambulanze presenti e portata in ospedale a Padova.

Sul posto per i rilievi di legge la polizia locale dell’unione dei Patriarcati che ha raccolto le numerose testimonianze che hanno assistito all’incidente.

