Tamponamento fra 3 auto sull’A22: code fino a 8 chilometri

Code fino a 8 chilometri ieri sull’autostrada del Brennero in direzione sud, fra i caselli di Trento sud e Rovereto nord per un incidente avvenuto sulla corsia di sorpasso.

Il tamponamento fra 3 auto successo nella mattinata verso le 10.00 ha paralizzato il traffico per ore e ha coinvolto due autovetture tedesche e una terza con targa svedese i cui passeggeri, una coppia di 74 e 75 anni, hanno avuto la peggio.

Sul posto sono arrivate numerose ambulanze e l’automedica. Sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Trento e una pattuglia della polizia stradale in servizio in A22 per i rilievi e per la difficoltosa gestione del traffico. Le persone che stavano viaggiando sulle altre auto hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Le due persone anziane di nazionalità svedese sono state ferite lievemente.

