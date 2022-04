Si apre il sipario su una nuova stagione al Parco Fluviale Novella

Si apre oggi, domenica 10 aprile, il sipario su una nuova stagione al Parco Fluviale Novella. Si apre come sempre in una primavera che sta per esplodere con tutta la sua energia.

La stessa energia che l’associazione Parco Fluviale Novella onlus vuole mettere in campo, attraverso i propri collaboratori e le proprie attività, per far vivere esperienze uniche nel panorama trentino, e non solo, consentendo di godere di ambienti incomparabili per particolarità naturale e bellezza.

Il Parco sarà quindi aperto per le visite a piedi con orario continuato dalle 9.30 fino alle 15.30 (ultimo ingresso) con partenza da località San Biagio, sotto il paese di Romallo, dove le guide daranno il benvenuto ai primi visitatori di stagione.

Pubblicità Pubblicità

Anche quest’anno, vista la positiva esperienza adottata con l’avvento del Covid, le visite proseguiranno in autonomia, senza limiti di tempo, e i visitatori potranno disporre di una comoda e simpatica audioguida con le voci delle stesse guide del Parco. Si potrà inoltre godere di un nuovissimo percorso illustrativo che consente di esplorare il Parco in tutti i suoi dettagli sotto l’aspetto della geologia, della flora, della fauna, dell’agricoltura e della storia.

L’associazione riparte con rinnovato slancio grazie anche alla recente nomina al vertice del giovane Alberto Iori, di Revò, classe 1994 che insieme al suo direttivo ha in serbo davvero molte novità per il Parco Fluviale Novella che, come afferma lui stesso, sogna di trasformare nella perla della Val di Non.

«Siamo una bella squadra, un direttivo composto da giovani e membri storici che collaborano in sintonia per far crescere l’associazione e il territorio – commenta Iori –. Già oggi molta gente viene da tutta Europa appositamente per vivere le emozioni che danno i nostri canyon; vogliamo continuare a lavorare con serietà e passione per migliorare costantemente la qualità dei nostri prodotti, collaborando fianco a fianco con le aziende locali e con le altre associazioni per creare esperienze in grado di far scoprire la storia e le bellezze naturali e gastronomiche del nostro territorio, facendo sentire il turista parte della nostra comunità».

Pubblicità

Pubblicità Pubblicità



Il Parco Fluviale Novella da sempre si distingue come peculiarità della valle, in forte dialogo con le realtà economiche, artigianali e agricole dei Comuni in cui gravita (Novella e Dambel) sentendosi parte integrante del territorio e desideroso di uscire dai suoi meri confini naturali.

Una perla che si nutre anche della collaborazione con tutte quelle realtà che lo circondano. Con un occhio di riguardo per l’ambiente e la sostenibilità. «Le esperienze di trekking, kayak e canyoning sono ormai prodotti conosciuti e apprezzati – conclude il neopresidente – che vanno però tutelati e valorizzati secondo la visione sostenibile e comunitaria di turismo».

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità