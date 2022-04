Scontro frontale tra due auto, nessun ferito ma grossi disagi al traffico

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, domenica 10 aprile, intorno alle 12:30 sulla strada statale 240 di Loppio e Valle di Ledro nel centro abitato di Nago nei pressi dell’attività ristorativa La Prateria e il distributore di benzina.

A scontrarsi frontalmente due vetture che nell’impatto sono finite in mezzo alle due careggiate. Inevitabili i disagi al traffico visto le numerose automobili in transito per raggiungere il lago di garda in questa bella giornata festiva.

Per mettere in sicurezza le due vetture e la pulizia della sede stradale è arrivata sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Riva del Garda. Per accertare la dinamica è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del radiomobile di Riva. Fortunatamente non si segnalano feriti negli occupanti delle due vetture.

