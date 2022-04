Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro un muro al Sabino

Non ha avuto gravi conseguenze, per fortuna, l’incidente avvenuto questa sera, domenica 10 aprile intorno alle 20.15, sulla SS43 all’altezza del Sabino, dove comincia la doppia corsia per chi viaggia in direzione Cles.

Un uomo di 40 anni ha perso in controllo della propria auto, una Volkswagen Golf nera, mentre saliva verso Mollaro, andando a sbattere contro il muro che delimita la carreggiata.

Nell’incidente non sono state coinvolte altre auto.

Sul posto sono intervenuti subito un’ambulanza del 118, che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso solamente per accertamenti, la Polizia di Malé, il carro attrezzi e i Vigili del Fuoco volontari di Taio, che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area, della pulizia della sede stradale e della gestione della viabilità.

Poco prima, intorno alle 19.30, i pompieri erano intervenuti anche a Dardine in supporto all’elicottero (foto sotto), giunto in Val di Non per soccorrere una persona che aveva accusato un malore mentre si trovava a casa.

