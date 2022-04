Milano, legalizzazione cannabis: consigliere Pd si fuma una canna per protesta

Si tratterebbe di un gesto di disobbedienza civile quello del Consigliere del Partito Democratico di Milano, Daniele Dahum, che con alcuni esponenti, si acceso una “canna” davanti al palazzo Marino, sede dell’amministrazione comunale, per chiedere la legalizzazione della cannabis. In particolare, quella legge che consentirebbe la coltivazione di cannabis in casa per uso personale.

Una protesta che il consigliere 39enne aveva già annunciato giorni prima sui social, pubblicando poi le foto della protesta titolate: “Uno, due tre, meglio legale!” dichiarando: “Ho fatto questo gesto perché sono contro il proibizionismo che riempie le galere e aiuta le mafie”.

Un gesto non a caso, visto che il Pd qualche settimana prima, aveva presentato una mozione che di fatto ha impegnato Beppe Sala a chiedere al Parlamento italiano l’approvazione di una legge sulla legalizzazione della cannabis.

Inoltre, il Consigliere avrebbe chiesto più coraggio anche a Letta ed esporsi sul tema cannabis. Dura la critica di Salvini alla scenata di Dahum che suoi social ha scritto: “Le priorità del Pd. Consigliere Comunale di Milano…”, frase che lascia intendere chiaramente la disapprovazione del leader della Lega sia sul tema che sul gesto del 39enne.