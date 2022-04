Huawei Matebook X Pro: un esempio di laptop per la produttività premium

Il MateBook X Pro per il 2022 è un altro laptop lanciato sul mercato da Huawei che ha delle caratteristiche quasi perfette.

È un eccellente esempio di laptop per la produttività premium e, per alcuni utenti, le sue caratteristiche sono in grado di soddisfare quasi tutte le esigenze.

Le caratteristiche principali includono un trackpad più grande con nuovi gesti, un grande schermo con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, una ricarica rapida di 90 W.

Per completare l’esperienza del MateBook X Pro (2022), ci sono anche un paio di miglioramenti all’audio e alla comunicazione. Ad esempio, Huawei ha riportato la webcam dove dovrebbe essere: nella cornice superiore del display, non in un pulsante a comparsa sulla tastiera. Nonostante ciò, ha ancora solo una risoluzione di 720p, che sembra bassa al giorno d’oggi.

Tuttavia, dal punto di vista audio. Non dovrebbe deludere affatto. Ci sono quattro microfoni sparsi sul corpo, progettati per eliminare il rumore ambientale durante le chiamate video o vocali.

Inoltre, quando vuoi usarlo per ascoltare musica o guardare film, ottieni un audio ricco e ricco di bassi fornito da un nuovo sistema a 6 altoparlanti che include woofer per quelle note basse.

I pro di Huawei Matebook X Pro sono nel Display brillante con uno schermo eccellente con prestazioni molto elevate; la capacità di ricarica rapidissima e il sistema audio di estrema qualità.

Per contro Huawei Matebook X Pro dimostra una bassa durata della batteria, manca USB-A e la Webcam è migliorabile.

Caratteristiche di Huawei Matebook X Pro

Progettazione – Huawei Matebook X Pro ha molta familiarità con i dispositivi più vecchi e non ci sono differenze visibili. Ma ci sono alcune modifiche al design.

La dimensione dello schermo è stata ingrandita. Il dispositivo è dotato di un sensore di impronte digitali e di un trackpad spesso di dimensioni maggiori. Inoltre, una webcam si trova al centro dello schermo, nascosta nella cornice. Il dispositivo è dotato di 4 porte USB di tipo C.

Schermo – Huawei Matebook X Pro è dotato di uno schermo da 14,2 pollici con una risoluzione di 3K, 3120×2080. Le proporzioni rimangono 3:2 e il dispositivo è leggermente più luminoso rispetto ai dispositivi precedenti. Le prestazioni del colore sono accurate al 100% e lo schermo ha una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Altoparlanti – Huawei Matebook X Pro ha uno dei migliori altoparlanti. Ci sono sei potenti altoparlanti posizionati accuratamente lungo i lati della tastiera. Il suono rimane nitido solo grazie al giusto posizionamento. Gli altoparlanti sono molto familiari agli altoparlanti Bluetooth premium.

Specifiche e prestazioni – Huawei Matebook X Pro è dotato del Dell XPS 15 9510. Il laptop è dotato di un processore semplice ma efficiente. Il laptop offre anche una versione del processore Intel Core i7-1195G7 insieme a 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. Per superare il calore aggiuntivo che si produce durante l’uso continuo.

Batteria – Huawei Matebook X Pro è dotato di una batteria potente e più grande di 60 Wh. Huawei offre un caricabatterie rapido da 90 W per caricare il dispositivo a una velocità molto elevata. Inoltre, si passa da 0-60% in soli 30 minuti. Qualsiasi porta USB TYPE-C può essere utilizzata per la ricarica.

Huawei Matebook X Pro è un laptop di punta di prim’ordine che è un prodotto molto premium del gigante tecnologico cinese. È quasi un equilibrio perfetto per la produttività.

