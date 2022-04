Finisce contro la parete della galleria e si ribalta sulla Statale 47

L’incidente stradale con il ribaltamento dell’auto è accaduto nelle prime ore di oggi, domenica 10 aprile, verso le una del mattino in Valsugana sulla strada statale 47 alla fine della galleria San Lorenzo che attraversa l’abitato di Borgo Valsugana in direzione Padova.

Per cause in corso di accertamento il conducente di una vettura ha perso il controllo finendo prima contro la parete della galleria per poi terminare la sua corsa impazzita ribaltato su un fianco all’uscita all’esterno della galleria. Dopo essere stato soccorso da alcuni automobilisti di passaggio, in pochi minuti sul posto è giunta una ambulanza dei sanitari del 118 per le prime cure all’automobilista.

Sul posto per la messa in sicurezza della zona e il supporto ai sanitari le squadre dei vigili del fuoco di Borgo. L’uomo, fatto uscire dai vigili del fuoco dall’abitacolo, è stato portato dai sanitari al pronto soccorso dell’ospedale di Borgo per i dovuti controlli. Per accertare la dinamica dell’incidente la pattuglia dei carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana.

