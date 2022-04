Esce di strada e si schianta contro un muretto, muore il ristoratore Silvio Bernardi

Tragico schianto nella tarda serata di venerdì 8 aprile, pochi minuti prima delle 23:00 sulle strade del trevigiano.

Il drammatico incidente è avvenuto nell’abitato di Silea, lungo via Sant’Elena nei pressi di un colorificio.

Un ristoratore 40 enne ha perso la vita mentre era alla guida della sua auto. L’uomo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo nei pressi di una curva finendo fuori strada prima in un fossato per poi schiantarsi contro un muro di cemento.

Pubblicità Pubblicità

Sul posto in pochi minuti sono arrivati i sanitari del Suem 118 anche con l’auto medica ma hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo, troppo gravi le ferite riportate.

La vittima si chiamava Silvio Bernardi residente a Roncade, lascia una moglie con figli piccoli. Per recuperare il corpo e la vettura sono arrivati sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Treviso. I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia stradale di Vittorio Veneto.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità