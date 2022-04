Ciclista centra pedone sulla ciclabile, 68 enne finisce al santa Chiara

L’investimento è avvenuto poco dopo le 10.00 sul tratto della ciclabile verso Trento nord subito dopo il sottopassaggio di Campotrentino.

Un ciclista di 46 enne per cause ancora da appurare ha centrato in pieno un 68 enne che stava camminando a lato della ciclabile. I due sono finiti entrambi per terra feriti. Sul posto è subito arrivata un’ambulanza del 118 con l’automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Per il 68 enne è stato necessario il ricovero al pronto soccorso del santa Chiara di Trento in codice rosso. Le sue condizioni comunque sono buone. I vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza la zona buttando della segatura sulle chiazze di sangue rimaste sull’asfalto. I carabinieri si sono occupati dei rilievi per capire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità.

