Anche i vigili del fuoco di Riva impegnati nella ricerca del surfista disperso nelle acque del Garda

E in corso anche da parte dei vigili del fuoco di Riva del Garda, la vasta battuta di ricerca del surfista tedesco 54 enne scomparso da ieri pomeriggio, sabato 9 aprile, nel bresciano nelle acque al largo di Tignale.

Sul lago stava imperversando il maltempo con un forte vento che si è alzato con raffiche oltre i 60 km/h e la burrasca che ha trasformato la calma del lago in mareggiata. Anche se ampiamente previste dagli addetti ai lavori probabilmente hanno messo in difficoltà il 54 enne che non è più riuscito tornare a riva.

Dopo l’allarme lanciato da alcuni amici, dopo il suo mancato rientro, sono stati attivati i vigili del fuoco bresciani, la guardia costiera partita da Salò, e i carabinieri che hanno iniziato immediatamente le ricerche.

Vista la vasta area la guardia costiera ha richiesto il supporto del gommone dei vigili del fuoco di Riva del Garda con a bordo un conduttore e un soccorritore acquatico che hanno battuto dal confine della nostra regione fino all’altezza della strada della forra sia sotto costa che in centro lago per poi ripassare sulle acque trentine.

Le ricerche si sono protratte anche nella notte con l’utilizzo dei droni dei vigili del fuoco sia bresciani che trentini. Nella notte sarebbe stato ritrovata la tavola da surf davanti al circolo velico di Toscolano Maderno. Le ricerche continuano anche nella giornata di oggi con l’utilizzo di un elicottero e unità navali e dei numerosi volontari sia in acqua che a terra.

