Rissa a Vigo Cavedine, scappa in piazza sanguinante

I testimoni parlano di scene da film poliziesco, con un uomo uscito da una casa sanguinante che chiedeva aiuto.

Tutto è successo ieri nel tardo pomeriggio a Vigo Cavedine, frazione di Valle dei Laghi di 800 abitanti, dove stanno indagando i Carabinieri per capire bene la dinamica dell’episodio. L’unica cosa sicura è che due uomini di 30 anni e 48 anni sono finiti in ospedale con ferite da arma da taglio.

Secondo una prima parziale ricorstruzione i due avrebbero litigato in casa e poi il tutto sarebbe finito in una rissa dove probabilmente è spuntato anche un coltello che ha ferito il più anziano dei due che è fuggito in strada chiedendo aiuto.

Pubblicità Pubblicità

Non si capisce nemmeno quale sia la relazione fra i due e le motivazioni che abbiano armato il 30 enne senegalese, uno dei 35 stranieri residenti nella frazione.

I due sono stati trasferiti in ospedale e le loro condizioni non sarebbero comunque gravi, nell’appartamento sono saliti i carabinieri e la scientifica che dovranno fare luce sulla dinamica dell’aggressione.

Le due persone coinvolte nell’aggressione sono ambedue gravate da precedenti di polizia.

Pubblicità Pubblicità