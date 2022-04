Rilascio passaporti Questura: operativi canali dedicati, utenza telefonica e posta elettronica

A fronte delle significative difficoltà segnalate dai cittadini in ordine alle procedure connesse alla prenotazione degli appuntamenti per la richiesta di rilascio del passaporto, discendenti dallo straordinario carico lavorativo derivato dalle accresciute esigenze burocratico-operative ed alle criticità legate alla pandemia ed alla emergenza creata dagli eventi bellici in Ucraina, la Questura di Trento comunica di aver predisposto e reso già operativi appositi canali comunicativi ed informativi dedicati all’utenza.

Allo scopo di fornire più soddisfacenti risposte alle richieste di specifici quesiti ed informazioni e per far fronte ai casi più urgenti in cui le disponibilità garantite dai canali ordinari e cioè dall’agenda elettronica on line sul sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it non consenta una risposta adeguata o sufficiente, si segnalano pertanto i seguenti canali dedicati: Utenza telefonica dedicata 0461/899981; Indirizzo di posta elettronica dedicato: uffpassaporti.quest.tn@pecps.poliziadistato.it

Accanto alle ordinarie procedure per la prenotazione per il rilascio del passaporto secondo le note modalità (mediante accesso all’agenda elettronica on line sul sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it ovvero per chi è privo di accesso internet, presso i comuni della provincia di Trento – escluso il Comune di Trento -), in caso di urgenze adeguatamente e debitamente documentate (ad es. motivi di lavoro, di salute e di studio e comunque per ogni altra apprezzabile esigenza), sarà quindi possibile richiedere un appuntamento extra agenda elettronica attraverso i canali sopra ricordati. Nei casi di particolare urgenza, già in sede di presentazione dell’istanza, ove possibile e non sussistendo elementi ostativi previsti dalla disciplina vigente in materia, si darà corso alla stampa e consegna immediata del titolo.

