Qualità istituzionale: la provincia autonoma di Trento al primo posto in Italia

La Provincia autonoma di Trento prima in Italia per qualità istituzionale: a sottolinearlo è il prestigioso ufficio studi della Cgia-Confartigianato di Mestre, in uno studio che misura i tempi, i costi e la farraginosità della cattiva burocrazia italiana, alla luce delle analisi elaborate dall’Istituto Ambrosetti e da Deloitte.

Mestre riprende inoltre uno studio effettuato dall’università di Göteborg nel 2021, su 208 regioni europee; il Trentino, prima realtà territoriale italiana per qualità istituzionale, si colloca qui al 100° posto. “Molto buono il risultato della pubblica amministrazione trentina – commenta l’assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli – tanto più importante perché, come segnala anche l’Ocse, non solo le imprese si stabiliscono più volentieri dove l’amministrazione pubblica è più efficiente, ma anche la loro produttività media risulta più alta.

Tuttavia, se spostiamo il nostro ‘binocolo’ dal panorama italiano a quello europeo, ci accorgiamo che c’è ancora tanta strada da fare. Per il sistema-Italia ma anche per il Trentino. Essere a metà classifica non ci basta. Dobbiamo puntare in alto, sfruttare a fondo le prerogative della nostra Autonomia, nell’interesse delle imprese e prima di tutto dei cittadini”.

