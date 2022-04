Huawei MateBook 16: un laptop a dir poco meraviglioso

Huawei MateBook 16 ha il potenziale per essere uno dei migliori laptop rilasciati da Huawei. Viene fornito con un bellissimo display 3:2 e molte porte che lo rende un oggetto tecnologico perfetto.

Huawei Matebook 16 ha un design molto elegante, futuristico e minimale; un discreto display con rapporto 3:2 e la durata della batteria impressionante.

Per contro Huawei Matebook 16 ha ancora la web cam vecchio stile, e manca di una GPU correttamente definita. La disponibilità è molto limitata.

Caratteristiche principali di Huawei Matebook 16

● Progettazione

Huawei Matebook 16 ha un design molto minimalista. Il dispositivo sembra molto familiare rispetto agli altri laptop offerti da Huawei. In realtà si basa sul telaio in alluminio lavorato a CNC.

Lo chassis in alluminio aiuta a diminuire il peso totale del dispositivo rispetto agli altri concorrenti. Il dispositivo è resistente ai graffi e sembra molto robusto.

● Specifiche e prestazioni

Huawei Matebook 16 è alimentato dalla versione AMD Ryzen 7 5800H. Questo è uno dei laptop più performanti con chip AMD.

Il dispositivo offre 16 GB di RAM DDR4 insieme a 512 GB di memoria. Tuttavia, il laptop non ha la GPU, il che significa che il dispositivo non è in grado di essere utilizzato per giocare a giochi pesanti.

● Altoparlanti

Huawei Matebook 16 è un laptop dal design intelligente dotato di altoparlanti frontali che rendono la qualità audio straordinaria per la visione di contenuti. Gli altoparlanti, tuttavia, si comportano abbastanza bene fornendo qualità ed audio equalizzato.

● Durata della batteria

Huawei Matebook 16 è dotato di una potente batteria che eroga 12 ore e 25 minuti se utilizzata da un utente medio. Se utilizzata per guardare contenuti e video, la batteria dura solo 11 ore e 57 minuti.

Il dispositivo viene fornito con un caricabatterie USB-C da 135 W. Il dispositivo è in grado di essere caricato dallo 0% al 50% entro 45 minuti.

● Webcam

L’Huawei Matebook 16 ha la sua webcam nascosta all’interno della tastiera. La qualità dell’immagine del laptop è molto bassa, offrendo una risoluzione di 720p che lotta con frame rate e sfondi rumorosi.

Huawei Matebook 16 ha tutte le caratteristiche che sono molto importanti nell’ultimo laptop da 16 pollici . Il display è fantastico. Sono disponibili molte porte. Un laptop elegante con un design moderno e una durata della batteria sorprendente, cosa stai aspettando? È il momento di ordinarlo, e subito.