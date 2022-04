Fine di una storia durata 70 anni, il cinema Astra non esiste più

Se ne andato definitivamente dopo ben 70 anni, un altro pezzo della storia di Trento e del rione di Cristo Re.

Ma forse una piccola parte aveva già cessato di vivere nella notte del 20 gennaio 2015, quando all’età di 89 anni, Ernesto Artuso, il titolare del cinema Astra di Trento era morto.

Nella mattinata del 30 marzo 2022 era iniziata la demolizione, oggi praticamente il cinema non esiste più

Pubblicità Pubblicità

Al suo posto sarà costruita la nuova “Residenza Cinema Astra” che comprenderà 26 appartamenti con un prezzo di vendita da 370 a 750 mila euro. L’operazione dovrebbe avvicinarsi ai 10 milioni di euro.

L’operazione era stata decisa circa un anno fa dopo la decisione di chiudere per sempre il Cinema Astra.

Anche grazie al cinema e alla famiglia Artuso il rione si è sviluppato socialmente ed economicamente diventando uno dei più popolati quartieri della città.

Dal 20 settembre del 1952 il cinema Astra è stato uno dei punti di riferimento della nostra città, il ritrovo di artisti, appassionati e gente comune. Artuso insieme ai figli ha saputo capire i grandi momenti del cambiamento del settore innovandosi per così garantire sempre il massimo a tutti gli appassionati di cinema.

Pubblicità Pubblicità



Fu una grossa vincita all’allora «sisal» che permise ad Ernesto Artuso di avviare il cinema Astra. Per 63 anni è stato presenza discreta e riservata, ma anche competente ed entusiasta del suo lavoro. Poi hanno continuato i figli in un momento oggettivamente molto complicato per il grande schermo per via dell’avvento del web e delle televisioni a pagamento.

Anche la vita del fondatore del cinema Astra è stata un bel film, dove ha vissuto come protagonista anche ruoli legati allo sport, lo ricordiamo, per 18 anni anni, come presidente della Tridentum, società di atletica leggera.

Moltissime le sue presenze come giudice a manifestazioni di atletica leggera fra cui una più importante di tutte; la finale dei 200 metri alle olimpiadi di Roma nel 1960 che vide la vittoria del grande Livio Berruti.