Armando Tomasi è il nuovo direttore del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

Armando Tomasi, a far data dal 1° maggio 2022, sarà il nuovo direttore del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina.

Lo ha deciso il Consiglio d’amministrazione dell’istituzione museale provinciale dopo aver vagliato attentamente i curricula, i titoli, le competenze delle persone candidate per questo ruolo. “Ringraziando Armando Tomasi, stimato direttore dell’’Ufficio beni archivistici, librari e archivio provinciale, per il lavoro fin qui svolto – ha detto l’assessore alla cultura Mirko Bisesti – mi complimento con il Consiglio d’amministrazione per la scelta fatta”.

“Tomasi è persona di grande correttezza – ha proseguito l’assessore Bisesti – direttore esperto dell’amministrazione provinciale saprà dare al Museo di San Michele l’impulso di cui necessita per proporsi con nuovo slancio nel panorama museale locale, nazionale e internazionale. Auguro buon lavoro al nuovo direttore, a tutto lo staff dell’istituzione museale e al suo presidente Ezio Amistadi.”

Pubblicità Pubblicità